Карантинные ограничения ослабят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 15 декабря ослабляют карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач регион Асет Жуматаев.

Объектам, не внедрившим проект «Ashyq», разрешат работать в субботу и воскресенье.

В религиозных объектах возможно проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х квадратных метров на одного человека.

Для объектов культуры разрешены индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек.

Спортивные мероприятия будут проходить при заполняемости не более 15%.

Работа театров, кинотеатров, концертных залов разрешена при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.

На дистанционную форму работы переводится не менее 50% сотрудников. Допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших в течение последних 3 месяцев.

Продлевается время работы объектов общественного питания до 24.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Объекты, внедрившие проект «Ashyq», смогут работать в выходные и будние - до 01:00 часов, Лидеры проекта - до 03:00 часов

В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

Разрешена заполняемость объектов общественного питания до 50%, но не более 60 мест, банкетных залов для проведения поминок - до 30%, но не более 50 мест.

Караоке разрешат работать при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Театры, кинотеатры, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 40% от числа посадочных мест. Бильярдные, компьютерные клубы - при заполняемости до 50%.

Разрешается проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий при заполняемости, конференций, форумов, зрелищных мероприятий с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, не более 70 мест.

На выставках заполняемость должна быть не более 70%, не более 300 посетителей единовременно.

Спортивные мероприятия со зрителями будут проходить при заполняемости не более 70%.

Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, религиозные могут работать при заполняемости не более 30%.

При этом объект должен быть участником «Ashyq», у сотрудников и посетителей - безопасный «зеленый» статус. Ограничений по режиму работы нет.

Неделю назад Северо-Казахстанская область, спустя два месяца пребывания в «красной» зоне, перешла в «желтую».