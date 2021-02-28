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    17:21, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Карантинные ограничения ослабили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинской области постановлением № 5 от 28 февраля 2021 года вводятся новые ослабления ограничительных мер, передает МИА «Казинформ».

    «Так, с 1 марта т.г. разрешается : работа цирков, бильярдов, детских развлекательных центров - до 30% заполняемости; проведение «жұма намаз» и поминок - до 30% заполняемости; проведение спортивных м ероприятий до 20% заполняемости», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом МВК по нераспространению коронавируса.

    Формат учебы будет следующим:
    - обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с численностью до 300 учащихся, до 15 человек в классе;
    - с 1 марта 2021 года - комбинированное обучение с 1 по 5 (7) классы включительно и для выпускных классов
    - индивидуальное обучения учащихся в группах не более 15 человек.

    Кроме того, р азрешается штатное обучения для студентов I курсов колледжей и вузов.

    На всех объектах возобновляющих свою деятельность, необходимо обеспечение строгого соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    С текстом постановления можно ознакомиться здесь.


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