Карантинные ограничения могут быть усилены в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области могут быть усилены карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 21 апреля Кызылординская область, в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации, перешла из «желтой» в «красную» зону. С прошлого года в регионе зарегистрировано 4 890 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. С начала года зарегистрировано 1 498 случаев. Большинство из них были зарегистрированы за 20 дней апреля. Это 846 случаев.

«За прошедшие сутки было только 47 случаев заражения опасной болезнью. В том числе, в Кызылорде 22 случая, в Казалинском районе - 9, в Жанакорганском и Кармакшинском районах - по 7, в Шиелинском и Сырдарьинском районах - по одному случаю. В соответствии с постановлением главного санитарного врача РК от 25 марта 2021 года №12, усиление ограничительных мер проводится в случае усложнения эпидемиологической ситуации, в течение пяти дней (переход из «желтой» в «красную» зону)», – сказала пресс-секретарь областного департамента санитарно-эпидемиологического надзора Айман Жанахаева.

Напомним, в Кызылординской области привито против коронавируса 20,6 тысячи человек.