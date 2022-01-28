Карантинные ограничения для некоторых объектов сняли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного санврача Карагандинской оласти, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», исключены ограничения по режиму работы в будние и выходные дни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска. Это проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв.м. и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м.), бассейны.

При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей, в области находящейся в «красной» (высокий эпидемиологический риск) зоне – ослабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.

Таким образом, сохраняется вход без ограничений при наличии нейтрального «синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров; ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков; салонов красоты, СПА-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования.

Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 кв.м., вход в которые также будет по нейтральному «синему» статусу.

При наличии «синего статуса» в красной зоне допускается работа при заполняемости до 60%:

детских оздоровительных организаций;

объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе, кофейни, банкетные залы (обслуживание по типу ресторанов, кафе);

боулингов;

театров, кинотеатров, концертных залов, филармонии, цирков;

компьютерных клубов, включая PlayStation клубы;

лотерейных клубов и иных точек реализации лотереи, букмекерских контор при обеспечении площади не менее 4-х кв.метров на 1 посетителя;

детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 кв.метров на 1 человека с заполняемостью не более 60%.

Постановление вступает в силу со дня подписания.