Карантинные меры вновь ужесточают в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 10 июля в Узбекистане ужесточаются карантинные меры, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, решением специальной комиссии по борьбе с коронавирусом с 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь ограничивают передвижение автотранспорта, сотрудники организаций переводятся на удаленную работу. Кроме того, запрещается проведение свадеб, массовых и религиозных мероприятий, закрываются вещевые рынки, пункты общепита, спортивные залы и санатории.

Лицам старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах. На улицах и в других местах запрещено передвижение группами из более трех человек

Помимо прочего, приостанавливают свою деятельность аттракционы в парках, дошкольные учреждения; вещевые рынки и крупные магазины непродовольственных товаров; спортивные залы, фитнес-клубы, тренажерные залы и бассейны; дошкольные образовательных организации, учебные курсы и кружки, независимо от организационно-правовой формы собственности; пункты общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением служб доставки (кейтеринга); санатории, пансионаты, детские лагеря, гостевые дома, пляжи и другие места отдыха.

Пересмотрен порядок осуществления международных авиарейсов и грузовых перевозок.

Количество международных авиарейсов будет сокращено вдвое на основе анализа эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. Водители, занимающиеся международными грузовыми перевозками, в обязательном порядке будут сдавать тесты на коронавирус.

Между тем, накануне в ходе видеоселекторного совещания, президент заявил, что принцип разделения территорий на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны не работает в полной мере.

Тем не менее, объясняя необходимость принятия жестких мер в борьбе с коронавирусом, президент РУ отметил, что только в первую неделю июля число зараженных увеличилось на 2167 человек. Из них 1267 (58%) случаев были выявлены среди населения.

По данным Минздрава РУ, в Узбекистане количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 11259. Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 7060. Лечение проходят 4152 пациента, из них 31 — в тяжелом состоянии и 12 — в крайне тяжелом, при этом, 47 человек умерло.