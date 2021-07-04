Карантинные меры ужесточили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области главный санитарный врач внёс изменения в своё предыдущее постановление, ужесточив карантинные меры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов:

- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, при этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению среди не привитых сотрудников для работы на дистанционном и очном формате», - говорится в документе.

При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.

Согласно постановлению, необходимо также ограничить:

- организацию работы банков, отделения АО «Казпочта», Центров обслуживания населения (далее – ЦОНов), в том числе спецЦОНов с ограничением по времени в будние дни с 09.00 часов до 18.00 часов, в субботу до 13:00 часов и запретом работы в воскресенье. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0;

​ - организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и запретом работы в субботу и воскресенье;

- торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети – разрешено работать только в будние дни с 10.00 часов до 19.00 часов (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 расположенных в них. При этом, запрещается работа размещенных в них аттракционов, игровых площадок, игровых центров, объектов общественного питания. Для объектов участвующих в проекте «Ashyq» режим работы с 10.00 часов до 19.00 часов;

- объекты общественного питания, в том числе летние площадки, с 07.00 часов до 20.00 часов в будние дни, с запретом работы в субботу и воскресенье (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, за исключением членов одной семьи).

Для объектов общественного питания, в том числе банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе), участвующих в проекте «Ashyq», режим работы внутри помещения и на открытом воздухе в будние и выходные дни - с 07:00 часов до 22:00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, за исключением членов одной семьи);

- салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги в будние дни с 09.00 часов до 19.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;

- спорткомплексы, фитнес-центры, фитнес-клубы, йога центры, спортивно-оздоровительные объекты (с размещенными в них саун, СПА, массажа, пилинга и бассейнами) с заполняемостью не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя с установлением режима работы в будние дни с 07:00 до 22:00 часов с запретом работы в субботу и воскресенье. Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с режимом работы с 07:00 до 24:00 часов с заполняемостью не более 50% от вместимости объекта;

- сауны, СПА-центры, бассейны – по предварительной записи, с заполняемостью не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м зеркала воды на одного посетителя, с установлением режима работы в будние дни с 07:00 до 22:00 часов с запретом работы в субботу и воскресенье. Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с режимом работы с 07:00 до 24:00 часов с заполняемостью не более 50% от вместимости объекта.

Акимам районов и города Атырау, правоохранительным и специальным органам, АФ НПП «Атамекен», юридическим лицам независимо от формы собственности предписывается обеспечить выполнение требований по ограничению допуска на работу в очном режиме лиц, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) на территории Атырауской области.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 5 июля 2021 года.