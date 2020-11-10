Карантинные меры ужесточаются с 13 ноября в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 13 ноября Акмолинскую область ожидает новое ужесточение карантинных мер. Что изменится в жизни акмолинцев в соответствии с очередным Постановлением на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главным отличием нового постановления, которое вступит в силу с 00.00 13 ноября, станет запрет въезда в карантинную зону города Кокшетау лиц, не проживающих в Акмолинской области, без наличия справок с отрицательным результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Справка должна быть сделана в течение последних трех дней перед въездом. Однако самим акмолинцам на перемещение по области таких справок не потребуется.

«К сожалению, ситуация по Акмолинской области продолжает ухудшаться. Увеличивается количество случаев лабораторно подтвержденного COVID-19, наибольшее количество у нас на сегодня зарегистрировано по городу Кокшетау, в районе Биржан сал, Бурабайском районе и городе Степногорске. В остальных районах регистрируются единичные случаи», - отметила А. Мусина.

По словам спикера, за предыдущую неделю произошел прирост в 1,6 раза. За прошедшие три недели количество заболевших увеличилось в три раза.

«Мы попали в «желтую зону», и это говорит о том, что необходимо принимать меры по ужесточению карантина. 7 ноября были выставлены санпосты по периметру областного центра, наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Кокшетау», - добавила главный санврач.

Согласно новому постановлению, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий как на предприятиях общественного питания, так и на дому. К сожалению, акмолинцы продолжают устраивать тои.

С 13 ноября будет введен запрет на передвижение пешком и на автотранспорте жителям Кокшетау, Красного Яра, поселков Чайкино и Станционного с 21.00 до 06.00. Передвигаться можно будет только службам, задействованным в мероприятиях по предупреждению КВИ. Для жителей остальных районов области вводится ограничение передвижения с 23.00 до 06.00.

Ограничивается также нахождение вне дома лицам старше 65 лет. Они могут выйти только в аптеку, магазины или больницы, потому как большее количество заболевших как раз в этой возрастной категории.

Ограничения коснутся и такси. Теперь они будут работать с 21.00 до 06.00. Лишь ограниченный круг официальных служб такси сможет передвигаться после 21.00. При этом разрешается в машине могут находиться не более двух человек.

Продовольственные магазины работают с 09.00 до 20.00. Из-за ограниченного времени практически все предприятия переходят на режим до 19.00, чтобы люди могли успеть добраться до дома. Ведь пребывание вне жилища после 21.00 запрещается.

Ограничена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых объектов, непродовольственных магазинов площадью более 500 м. В будние дни они работают с 10.00 до 19.00, по субботам – с 10.00 до 17.00, в воскресные и праздничные дни не работают. То же касается и рынков.

Общественный транспорт в будние дни будет ходить с 08.00 до 20.00, в субботние – с 08.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. А вот в воскресные дни его движение будет ограничено.

По словам главного государственного санврача региона, если ситуация с COVID-19 в Акмолинской области еще ухудшится, следующим шагом станет установка блокпостов.



