Карантинные меры ужесточают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ужесточить карантинные и ограничительные меры решили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в областном центре с 1 июня были введены послабления карантинных мер, открылись некоторые объекты торговли и сферы услуг. Обязательным условием стало строгое соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РК. Была разрешена деятельность ЦОНов, авто- и железнодорожных вокзалов, парков и скверов, фитнесс-клубов и СПА-салонов (вне банных комплексов). Детские дошкольные учреждения и организации дополнительного образования начали работать с группами не более 15 человек, а объекты культуры и спорта - без зрителей.

Однако областной оперативный штаб тогда проинформировал, что при ухудшении эпидемиологической ситуации и росте регистрации короновирусной инфекции будут приниматься меры по ужесточению карантинных и ограничительных мер.

«За последние сутки на 10:00 12 июня по области зарегистрировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции, прирост составил 1,1% - рассказал главный государственный санитарный врач Жамбылской области Газиз Надуев. - Из заболевших пятеро с симптомами, выявленные при обследовании по эпидпоказаниям, и семь бессимптомных носителей, в возрасте от 30 до 59 лет. Учитывая прирост заболеваемости в сумме за последние семь дней 13,6% (в течение семи дней прирост не превышает 5%), было предложено принять меры ужесточения карантина».

В числе таких мер – ограничение передвижения населения, а также передвижение между районами с 22:00 до 06:00, запрет общественного транспорта, сокращение времени работы всех рынков с 8:00 до 16:00. Ограничено время работы ЦОНов - с 9:00 до 16:00, предполагается максимальный переход на онлайн услуги. Сокращается время работы общепита - до 22:00, ограничивается время работы санаторно-курортных учреждений до 50% проектной мощности. Вводится запрет передвижения несовершеннолетних без сопровождения взрослых и выход лиц старше 65 лет. Сокращается время работы парков и скверов, а также прогулок в них населения.

В Жамбылской области с 24 марта по 11 июня 2020 года зарегистрировано 513 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил – 44,3 на 100 тысяч населения.