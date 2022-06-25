25 Июня 2022 09:52

Карантинные меры ужесточают в крупнейшем центре игорного бизнеса в Юго-Восточной Азии

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Из-за новой вспышки COVID-19 ужесточаются карантинные меры в Специальном административном районе КНР Макао, являющимся крупнейшим центром игорного бизнеса в Юго-Восточной Азии. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С четверга в Макао закрыты развлекательные заведения, включая кинотеатры и театры. Рестораны и заведения общепита работают только через сервисы доставки и навынос.

С 19 июня, когда был зарегистрирован первый случай заражения инфекцией новой волны коронавируса, в Макао выявлено более 100 фактов инфицирования.

Согласно сообщению местного Центра реагирования и координации борьбы с коронавирусом, жителям Макао, не сдавшим ПЦР-тесты до 25 июня присваиваются желтые версии «кода здоровья». По правилам, лицам с желтым «QR-кодом» может быть отказано во входе в общественные места, запрещено пользоваться общественным транспортом или выезжать из административного района.

Начиная с субботы, 25 июня местные власти запускают массовую кампанию тестирования населения Макао на антиген к коронавирусу.

По состоянию на первый квартал 2022 года в Макао проживают более 680 тыс. человек.



