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Карантинные меры ужесточают в Костанайской области

19 Января 2022 19:37
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Карантинные меры ужесточают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал новое постановление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В связи с увеличением количества заболевших КВИ, в регионе ужесточают карантин. Так, согласно новому документу в целях уменьшения контактов населения в общественном транспорте, санврачом поручено принять меры по введению дифференцированного графика работы организаций (предприятий)».

Вводится запрет на проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому. Причём массовые сборы и мероприятия запрещены также и на открытом воздухе, так и внутри помещений.

При этом разрешается проведение частных встреч с количеством не более 10 человек, прошедших вакцинацию, а так же поминок на объектах общественного питания, участвующих в проекте «Ashyq».

«Приостановление деятельности развлекательных учреждений (бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 1». Также запрещается работа выставок, ночных и игровых клубов не зависимо от участия в проекте «Ashyq». Деятельность караоке разрешена без предоставления услуг по пению и танцам», - говорится в постановлении.

Также запрещена работа театров, домов культуры, концертных залов, филармоний не зависимо от участия в проекте «Ashyq». Кинотеатры можно заполнять лишь на 30%.

Что касается религиозных объектов, то их деятельность разрешена. Однако индивидуально, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение жума намаза.

Нововведения вступают в силу уже с завтрашнего дня.

Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области продолжается рост заболеваемости КВИ.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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