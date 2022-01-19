Карантинные меры ужесточают в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал новое постановление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В связи с увеличением количества заболевших КВИ, в регионе ужесточают карантин. Так, согласно новому документу в целях уменьшения контактов населения в общественном транспорте, санврачом поручено принять меры по введению дифференцированного графика работы организаций (предприятий)».
Вводится запрет на проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому. Причём массовые сборы и мероприятия запрещены также и на открытом воздухе, так и внутри помещений.
При этом разрешается проведение частных встреч с количеством не более 10 человек, прошедших вакцинацию, а так же поминок на объектах общественного питания, участвующих в проекте «Ashyq».
«Приостановление деятельности развлекательных учреждений (бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 1». Также запрещается работа выставок, ночных и игровых клубов не зависимо от участия в проекте «Ashyq». Деятельность караоке разрешена без предоставления услуг по пению и танцам», - говорится в постановлении.
Также запрещена работа театров, домов культуры, концертных залов, филармоний не зависимо от участия в проекте «Ashyq». Кинотеатры можно заполнять лишь на 30%.
Что касается религиозных объектов, то их деятельность разрешена. Однако индивидуально, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение жума намаза.
Нововведения вступают в силу уже с завтрашнего дня.
Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области продолжается рост заболеваемости КВИ.
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