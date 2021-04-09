Карантинные меры усилят с 12 апреля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область 9 апреля перешла в «желтую зону» по распространению коронавируса. С 12 апреля в регионе вводят ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил о подписании нового постановления главного государственного санитарного врача области.

С понедельника, 12 апреля, в области приостанавливается деятельность бильярдных, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, аквапарка.

Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

В религиозных объектах запрещается проведение бес намаз, жұма намаз, коллективного богослужения, коллективных мероприятий.

Вводится ограничение на проведение поминок.

Будет ограничена деятельность объектов культуры. В репетициях могут участвовать не более 30 человек.

В детских дошкольных организациях вновь будут функционировать только дежурные группы с численностью не более 25 человек.

В воскресенье не будут работать общественные бани и сауны, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок.

Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов должна быть не более 20% от числа посадочных мест.

На дистанционную форму работу переводятся не менее 50% сотрудников при штатном расписании более 15 единиц.