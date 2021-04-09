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    11:37, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Карантинные меры усилят с 12 апреля в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область 9 апреля перешла в «желтую зону» по распространению коронавируса. С 12 апреля в регионе вводят ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил о подписании нового постановления главного государственного санитарного врача области.

    С понедельника, 12 апреля, в области приостанавливается деятельность бильярдных, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, аквапарка.

    Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

    В религиозных объектах запрещается проведение бес намаз, жұма намаз, коллективного богослужения, коллективных мероприятий.

    Вводится ограничение на проведение поминок.

    Будет ограничена деятельность объектов культуры. В репетициях могут участвовать не более 30 человек.

    В детских дошкольных организациях вновь будут функционировать только дежурные группы с численностью не более 25 человек.

    В воскресенье не будут работать общественные бани и сауны, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок.

    Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов должна быть не более 20% от числа посадочных мест.

    На дистанционную форму работу переводятся не менее 50% сотрудников при штатном расписании более 15 единиц.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Главная
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