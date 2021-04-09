Карантинные меры усилят с 11 апреля в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область продолжает пребывать в «красной» зоне. С 11 апреля в силу вступает новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №14 «Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно новому постановлению, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярдных, компьютерных клубов, ночных, игровых клубов, боулинг-центров, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов), букмекерских контор и прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, а также кальянных. Запрещены также организации и проведения праздничных корпоративов и спортивных мероприятий со зрителями.

Приостанавливают деятельность банкетные залы, детские развлекательные центры, объекты культуры, кинотеатры, театры, концертные залы, а также движение межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок.

Новым постановлением разрешено движение пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общих вагонов и общественного транспорта.

В очередной раз вводится приостановление деятельности крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и других по типу рынков), торгово-развлекательных центров в субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов, где организованы временные прививочные пункты. Запрещена деятельность детских игровых площадок и аттракционов.

Торговые дома, супермаркеты и гипермаркеты будут теперь работать с 10.00 до 22.00 часов при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя.

«Разрешение деятельности фудкортов при торгово-развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку и на вынос, с ограничением режима работы с 10 до 22 часов) … разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях (кафе, рестораны, столовые, бары при магазинах и т.д.) при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, с режимом работы с 9 до 22 часов без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий», - отмечается в постановлении.

Салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, объекты, оказывающие косметологические услуги, будут работать по предварительной записи. Фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры, сауны, СПА-центры и бассейны также будут приостанавливать свою деятельность в субботу и воскресенье.

Работа АО «Казпочта» будет ограничена по времени в будние дни с 09.00 до 18.00, в субботние дни - с 09.00 до 14.00 с максимальным оказанием услуг в онлайн-формате.

ЦОНы в будние дни работают с 9.00 до 18.00 и приостанавливают работу в субботние дни. Прием граждан продолжится строго по предварительному бронированию очереди через Egov.kz или Call-центр 1414.



