Карантинные меры усилят с 11 апреля в Акмолинской области
Так, согласно новому постановлению, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярдных, компьютерных клубов, ночных, игровых клубов, боулинг-центров, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов), букмекерских контор и прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, а также кальянных. Запрещены также организации и проведения праздничных корпоративов и спортивных мероприятий со зрителями.
Приостанавливают деятельность банкетные залы, детские развлекательные центры, объекты культуры, кинотеатры, театры, концертные залы, а также движение межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок.
Новым постановлением разрешено движение пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общих вагонов и общественного транспорта.
В очередной раз вводится приостановление деятельности крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и других по типу рынков), торгово-развлекательных центров в субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов, где организованы временные прививочные пункты. Запрещена деятельность детских игровых площадок и аттракционов.
Торговые дома, супермаркеты и гипермаркеты будут теперь работать с 10.00 до 22.00 часов при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя.
«Разрешение деятельности фудкортов при торгово-развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку и на вынос, с ограничением режима работы с 10 до 22 часов) … разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях (кафе, рестораны, столовые, бары при магазинах и т.д.) при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, с режимом работы с 9 до 22 часов без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий», - отмечается в постановлении.
Салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, объекты, оказывающие косметологические услуги, будут работать по предварительной записи. Фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры, сауны, СПА-центры и бассейны также будут приостанавливать свою деятельность в субботу и воскресенье.
Работа АО «Казпочта» будет ограничена по времени в будние дни с 09.00 до 18.00, в субботние дни - с 09.00 до 14.00 с максимальным оказанием услуг в онлайн-формате.
ЦОНы в будние дни работают с 9.00 до 18.00 и приостанавливают работу в субботние дни. Прием граждан продолжится строго по предварительному бронированию очереди через Egov.kz или Call-центр 1414.