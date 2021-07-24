Карантинные меры усиливают в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - , Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Турдиев К.А. подписал постановление об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, ВКО перешла в «красную» зону по распространению коронавируса.

За сутки в Восточно-Казахстанской области выявлен 101 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

«В целях предупреждения завоза и распространения индийского штамма «Дельта» коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области, на основании подпункта 4) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 18 июля 2021 года №10 «Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», внести следующие изменения и дополнения: 1) Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1 Акимам городов и районов, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности: Обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Восточно-Казахстанской области, предусмотренные для «красной» зоны, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.»;

2) Пункт 1.2 исключить;

3) Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2021 года и действует до его официальной отмены», - говорится в тексте документа.







