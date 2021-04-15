Карантинные меры усиливают с 17 апреля в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Мангыстауской области Газиз Надуев подписал постановление об усилении ограничительных карантинных мер на территории области, передает МИА «Казинформ».

Постановление запрещает проведение зрелищных, массовых, спортивных мероприятий со зрителями, а также семейных, памятных, торжественных (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Нельзя работать букмекерским конторам, бильярдным, ночным и игровым клубам, караоке, детским оздоровительным лагерям, детским развлекательным центрам, циркам.

50% сотрудников госорганов, нацкомпаний должны работать удаленно.

Общественный транспорт должен ходить с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест. При соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима разрешается курсировать междугородним, межобластным, межрайоным пассажирским автобусам и личному автотранспорту, пассажирским поездам без общих вагонов.

Могут работать детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры по предварительной записи, при заполняемости группы – не более 15 человек. Дежурные группы детских садов будут работать при соблюдении комплектации не более 25 человек.

В традиционном формате будет проходить обучение в четвертой четверти в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек.

Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек.

В общеобразовательных школах школьники будут учиться в комбинированном формате - не более 25 детей в классах.

По предварительной записи будут принимать медцентры, стоматологии. Так же и бассейны, но в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека.

Будут открыты библиотеки, музеи. Кинотеатры, театры, концертные залы будут работать при заполняемости не более 20%.

Религиозным объектам разрешено действовать, но без проведения коллективных мероприятий.

Для ЦОНов и Казпочты установлен график работы с 9:00 до 18:00 часов.

Будут работать крытые и открытые продовольственные рынки, фитнес-центры, спортивные секции, бани, сауны, СПА-центры, салоны красоты, парикмахерские, аптеки, гостиницы, автомойки, шиномонтажные, сауны (кроме воскресенья).

Для объектов общепита в помещении предусмотрен такой график: в рабочие и выходные дни с 7:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

ТРЦ и торговые дома должны соблюдать заполняемость не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя.

Жители Мангыстау могут посещать парки, площади, скверы, набережные и другие места отдыха без развлекательных объектов группами не более трех человек или членов одной семьи, при этом соблюдая социальную дистанцию.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 апреля. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.