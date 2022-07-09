9 Июля 2022 20:30

Карантинные меры усиливают на курортном острове Хайнань

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – С субботы в административном центре китайской провинции Хайнань – городе Хайкоу – вводятся временные карантинные меры сроком на неделю из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает местный штаб по профилактике и борьбе с эпидемией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С 18:00 ч. 9 июля в г.Хайкоу приостановили работу на неделю развлекательные, культурно-досуговые и спортивные заведения. В течение семи дней запрещается проводить массовые мероприятия в городе.

Из-за угрозы распространения коронавируса местные власти предписывают усилить санитарные меры в государственных учреждениях, заведениях общепита, супермаркетах, общественном транспорте и других местах.

Для того, чтобы выехать из курортного острова пассажирам следует предъявить код здоровья и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не раньше, чем за 48 часов до вылета.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено более 450 новых случаев заражения коронавирусом.



