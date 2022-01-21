Карантинные меры усилили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление, передает МИА «Казинформ».
Согласно документу, жителям и гостям города Нур-Султан следует строго соблюдать требования:
- для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);
- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.
Кроме того, постановлением предписывается госорганам и субъектам предпринимательства города Нур-Султана продолжить реализацию проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;
29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
30) букмекерские конторы;
31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
35) религиозные объекты;
36) игровые клубы (казино);
37) ночные клубы;
38) банки, отделения АО «Казпочта».
Вместе с тем, управлению общественного здравоохранения города Нур-Султана рекомендуется активизировать проведение вакцинации и ревакцинации среди населения города.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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