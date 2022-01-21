Карантинные меры усилили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление, передает МИА «Казинформ».

Согласно документу, жителям и гостям города Нур-Султан следует строго соблюдать требования:

- для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Кроме того, постановлением предписывается госорганам и субъектам предпринимательства города Нур-Султана продолжить реализацию проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;

29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

30) букмекерские конторы;

31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));

33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

35) религиозные объекты;

36) игровые клубы (казино);

37) ночные клубы;

38) банки, отделения АО «Казпочта».

Вместе с тем, управлению общественного здравоохранения города Нур-Султана рекомендуется активизировать проведение вакцинации и ревакцинации среди населения города.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.