Карантинные меры усилили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Об усилении карантинных мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области с 21 января сообщил главный государственный врач региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории Атырауской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции постановляю ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения на территории региона до стабилизации эпидемиологической ситуации. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению СОVID-19 на территории области. Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации согласно постановлению главного государственного санитарного врача Жылыойского района», говорится в новом тесте постановления главного санитарного врача области.

Жителям Атырауской области при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка) предписывается незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, вызвав скорую помощь по номеру 103.

В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным. Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений. Всем жителям области рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены.

«Ввести на территории области ряд ограничений. Акимату Атырауской области, акимам районов и города Атырау обеспечить соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Запрещена деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

Приостановить работы объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров. Перевести не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на дистанционную форму работы. За исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. На дистанционную форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания», - говорится в постановлении.

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 22 января 2021 года.