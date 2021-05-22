Карантинные меры усилены в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау главный санитарный врач принял новое постановление «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановляю ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области. Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации», - говорится в тексте постановления.

Запретить:

- проведение массовых мероприятий Деятельность развлекательных объектов за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте «Аshyq».

Работу объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте «Аshyq».

- Проведение спортивных мероприятий со зрителями, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте «Аshyq».

- Ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов, за исключением участников проекта «Аshyq».

- Перевести не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на онлайн режим работы.

При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев»,- говорится в постановлении.

- продовольственные и непродовольственные крытые рынки будут работать с 09:00 часов до 19:00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье;

- торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать только в будние дни: с 10:00 часов до 22:00 часов (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

- объектам общественного питания, в том числе летние площадки, с 07:00 часов до 20:00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек);

- салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги работают с 09:00 часов до 19:00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя);

- спорткомплексы, фитнес центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, работают только в будние дни: с 07:00 часов до 22:00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.