Карантинные меры усилены в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача города Атырау «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения города Атырау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учётом сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории города Атырау, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции постановляю ввести следующие ограничительные мероприятия в городе Атырау до полной стабилизации эпидемиологической ситуаций.

Запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Запретить деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

Запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения города. Приостановить работу объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров», - говорится в тексте постановления.

Жителям города Атырау необходимо при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103.

В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приёма пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции. Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещение медицинских учреждений. Всем жителям города Атырау рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены.



