Карантинные меры усилены в Атырау
«С учётом сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории города Атырау, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции постановляю ввести следующие ограничительные мероприятия в городе Атырау до полной стабилизации эпидемиологической ситуаций.
Запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Запретить деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).
Запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения города. Приостановить работу объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров», - говорится в тексте постановления.
Жителям города Атырау необходимо при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103.
В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приёма пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции. Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещение медицинских учреждений. Всем жителям города Атырау рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены.