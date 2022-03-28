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    17:10, 28 Март 2022 | GMT +6

    Карантинные меры смягчили на объектах транспорта в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Жанар Уразалина подписала новое постановление о смягчении ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на объектах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

    В документе сказано:

    · руководителям международных аэропортов и железнодорожных вокзалов обеспечить соблюдение требований санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 23 сентября 2021 года № ҚР ДСМ – 98.

    · руководителям организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки и международных аэропортов и железнодорожных вокзалов рекомендовать использование медицинских масок работниками и пассажирами в транспортном средстве и местах массового скопления населения.

    · руководителям объектов общественного питания на транспорте и организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (авиационные, железнодорожные электроподвижные составы (метрополитен)) обеспечить соблюдение требований санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 11 января 2021 года № ҚР ДСМ-5.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

    Напомним, недавно главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление об отмене масочного режима и требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на объектах.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная Общество Минздрав РК
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