Карантинные меры смягчили на объектах транспорта в Казахстане
В документе сказано:
· руководителям международных аэропортов и железнодорожных вокзалов обеспечить соблюдение требований санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 23 сентября 2021 года № ҚР ДСМ – 98.
· руководителям организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки и международных аэропортов и железнодорожных вокзалов рекомендовать использование медицинских масок работниками и пассажирами в транспортном средстве и местах массового скопления населения.
· руководителям объектов общественного питания на транспорте и организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (авиационные, железнодорожные электроподвижные составы (метрополитен)) обеспечить соблюдение требований санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 11 января 2021 года № ҚР ДСМ-5.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, недавно главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление об отмене масочного режима и требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на объектах.