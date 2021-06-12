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    22:11, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Карантинные меры смягчены новым постановлением в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 12 июня в силу вступает новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №21 «О смягчении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акмолинская область продолжает пребывать в «желтой» зоне, и новый документ включает ряд послаблений для социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

    Так, объекты общественного питания, работающие в помещении по типу ресторана, кафе и кофейни, по проекту «Ashyq» будут функционировать с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 60 мест. С 02.00 до 07.00 часов допускается только реализация продукции на доставку.

    Летние площадки будут работать с 07.00 до 02.00 часов. Фуд-корты - с 10.00 до 00.00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест.

    Сохраняется запрет на проведение поминок, за исключением банкетных залов, участвующих в проекте «Ashyq».

    «Банкетные залы (проведение поминок) - разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но не более 50 человек», - говорится в приложении к постановлению.

    Работающие в проекте «Ashyq» банкетные залы, в которых осуществляется обслуживание по типу ресторанов и кафе, будут функционировать с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 60 мест.

    Разрешаются и поминальные обеды при религиозных объектах (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но не более 50 человек.

    Саунам разрешена работа в воскресные дни.

    Объекты культуры могут осуществлять репетиции с участием до 50 человек, а также вакцинированных двумя компонентами лиц. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии смогут работать по проекту «Ashyq» при заполняемости не более 40%.

    Межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки будут выходить на линию при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек.

    Участники проекта - бильярдные смогут беспрепятственно работать при заполняемости не более 50% с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов. Компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы, - при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов. В последние будут допускаться лишь лица, достигшие 12 лет и старше.

    Боулинг будет работать при заполняемости не более 50% с 12.00 до 02.00 часов.

    Караоке - с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 50 человек.

    Выставки по проекту «Ashyq» будут принимать гостей с заполняемостью не более 70% при обеспечении площади не менее 6 кв. м на одного человека, но не более 200 посетителей единовременно.

    В рамках проекта «Ashyq» разрешены и марафоны на открытом воздухе с участием не более 50 человек, а также спортивные мероприятия со зрителями при заполняемости не более 30%.

    Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи будут работать при обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но с ограничением не более 50 человек.

    Детские крытые аттракционы могут работать только в рамках проекта «Ashyq». Так, крытые детские развлекательные центры площадью от 500 до 1000 кв. м будут функционировать при обеспечении площади не менее 10-ти кв. м на одного человека, но не более 50 человек. Крытые детские развлекательные центры площадью от 1000 до 3000 кв. м при обеспечении площади не менее 10-ти кв. м на одного человека, но не более 100 человек.

    Разрешена без ограничений также деятельность отелей, гостиниц, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес-центров, йога-центров, участвующих в проекте «Ashyq».


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