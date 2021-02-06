РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:02, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Карантинные меры смягчат в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В связи с вступлением в силу постановления главного санитарного врача Республики Казахстан принято решение внести изменения и дополнения в действующее постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января 2020 года № 2-Қ:

    Так, время работы объектов общественного питания (за исключением питания на объектах образования) увеличено до 24:00 ч. (ранее режим работы был установлен с 7.00 ч. до 22.00 ч.);

    исключено ограничение времени по работе ТРЦ, ТД и сетевых магазинов в будние дни (запрет функционирования в воскресные дни остается);

    автовокзалам и автостанциям требование установки стационарных тепловизоров и «умного» видеонаблюдения заменено на требование об обеспечении средствами для дистанционного измерения температуры на входах в здания;

    исключено требование необходимости ношения медицинских перчаток для объектов в сфере обслуживания населения (парикмахерские, ломбарды, обменные пункты, цветочные магазины, гостиницы, хостелы, отели и т.д.);

    приостанавливается предоставление длительных свиданий лицам содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с разрешением предоставления краткосрочных свиданий лицам содержащимся в учреждениях УИС с родственниками с соблюдением требований изложенных в алгоритме Постановления.

    «Кроме этого поясняем, что переход из одной зоны в другую может осуществляться при стабилизации эпидемиологической ситуации в течение одного инкубационного периода, то есть в течении 14 дней.

    Кроме этого напоминаем, что главные государственные санитарные врачи городов и районов Карагандинской области вправе принимать решение о принятии дополнительных ограничительных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

    Постановление вступает в силу с 00 час. 8 февраля 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:04
    Президент Казахстана назначил заместителя Генпрокуратуры
    Сегодня, 13:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!