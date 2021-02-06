Карантинные меры смягчат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В связи с вступлением в силу постановления главного санитарного врача Республики Казахстан принято решение внести изменения и дополнения в действующее постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января 2020 года № 2-Қ:

Так, время работы объектов общественного питания (за исключением питания на объектах образования) увеличено до 24:00 ч. (ранее режим работы был установлен с 7.00 ч. до 22.00 ч.);

исключено ограничение времени по работе ТРЦ, ТД и сетевых магазинов в будние дни (запрет функционирования в воскресные дни остается);

автовокзалам и автостанциям требование установки стационарных тепловизоров и «умного» видеонаблюдения заменено на требование об обеспечении средствами для дистанционного измерения температуры на входах в здания;

исключено требование необходимости ношения медицинских перчаток для объектов в сфере обслуживания населения (парикмахерские, ломбарды, обменные пункты, цветочные магазины, гостиницы, хостелы, отели и т.д.);

приостанавливается предоставление длительных свиданий лицам содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с разрешением предоставления краткосрочных свиданий лицам содержащимся в учреждениях УИС с родственниками с соблюдением требований изложенных в алгоритме Постановления.

«Кроме этого поясняем, что переход из одной зоны в другую может осуществляться при стабилизации эпидемиологической ситуации в течение одного инкубационного периода, то есть в течении 14 дней.

Кроме этого напоминаем, что главные государственные санитарные врачи городов и районов Карагандинской области вправе принимать решение о принятии дополнительных ограничительных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

Постановление вступает в силу с 00 час. 8 февраля 2021 года.