Карантинные меры продлены в Байконуре до 15 марта

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Режим ограничительных мер по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура продлен до 00 часов 15 марта 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карантин продлен еще на две недели постановлением главы администрации города Байконур в соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур». Действующие ограничения сохраняются, сообщает пресс-служба администрации.

На сегодняшний день, 26 февраля 2021 года, общее количество зарегистрированных случаев коронавирусом в городе Байконур составило 1254 человека. Две недели назад эта цифра была 1223, то есть увеличение за этот период составило 31 новый заболевший. На лечении в инфекционном стационаре сейчас находится 8 больных. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

Как мы сообщали, в Байконуре полным ходом идет вакцинация против коронавируса. Оперативный штаб города настоятельно рекомендует жителям города сделать прививку от коронавирусной инфекции.

«Единственным способом, гарантирующим практически 100% способность не заболеть коронавирусной инфекцией, является вакцинация. Массовая вакцинация байконурцев позволит приобрести жителям города коллективный иммунитет и снять остающиеся ограничения», - отмечается в обращении оперативного штаба города Байконур.