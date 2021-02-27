Карантинные меры продлены в Байконуре до 15 марта
Карантин продлен еще на две недели постановлением главы администрации города Байконур в соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур». Действующие ограничения сохраняются, сообщает пресс-служба администрации.
На сегодняшний день, 26 февраля 2021 года, общее количество зарегистрированных случаев коронавирусом в городе Байконур составило 1254 человека. Две недели назад эта цифра была 1223, то есть увеличение за этот период составило 31 новый заболевший. На лечении в инфекционном стационаре сейчас находится 8 больных. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
Как мы сообщали, в Байконуре полным ходом идет вакцинация против коронавируса. Оперативный штаб города настоятельно рекомендует жителям города сделать прививку от коронавирусной инфекции.
«Единственным способом, гарантирующим практически 100% способность не заболеть коронавирусной инфекцией, является вакцинация. Массовая вакцинация байконурцев позволит приобрести жителям города коллективный иммунитет и снять остающиеся ограничения», - отмечается в обращении оперативного штаба города Байконур.