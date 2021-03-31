Карантинные меры ослабят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В постановление главного санврача Костанайской области от 4 февраля текущего года вновь внесены изменения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Изменения касаются ослабления карантинных мер. В частности, школьникам можно уже обучаться оффлайн. В регионе даже разрешили проводить чемпионаты и другие спортивные мероприятия.

«Разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года: обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек; обучения в комбинированном формате в остальных общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек; индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования, - говорится во в новом варианте постановления. — Разрешение проведения спортивных мероприятий с заполняемостью зрительного зала до 20% и чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), с заполняемостью зрительного зала до 20%».

Вносимые изменения начнут действовать уже с 5 апреля 2021 года.

Напомним, ранее с обращением к костанайцам строго придерживаться масочного режима обратился заместитель главсанврача региона В. Нечитайло.