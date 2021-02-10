Карантинные меры ослабят с 13 февраля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 13 февраля смягчают ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врачи области Асет Жуматаев. Изменения в основном касаются режима работы объектов бизнеса.

Торговым центрам и домам разрешили работать с 10 часов утра до полуночи при заполняемости не более 30%. В воскресенье деятельность придется приостановить. За исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, салонов красоты, парикмахерских, объектов общественного питания, кинотеатров.

Такой же режим работы разрешен непродовольственным магазинам площадью свыше 500 квадратных метров.

Крытые вещевые рынки, непродовольственных и строительных товаров смогут работать с 09.00 до 20.00 часов. В воскресенье они будут закрыты.

Деятельность фитнес-, тренажерных залов возможна по предварительной записи с наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек. Бассейны будут работать с пятницы по субботу. Заполняемость – не более 50 человек.

Работа спортивных объектов ограничена - заполняемость не более 30% от проектной мощности.

Общественные бани и сауны могут функционировать с 9 часов утра до 22 часов вечера. Заполняемость – не более 50% от проектной мощности. В воскресенье будут работать только общественные бани с общим залом, без индивидуальных кабинок.

Общественный транспорт будет работать каждый день с 06.30 до 22.00 часов. Разрешается движение междугородних/межобластных регулярных автобусов радиусом не более 300 км.

Объекты общественного питания, в том числе находящиеся в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых домах, теперь будут работать и в выходные дни. Режим работы – с 08.00 до 24.00 часов. Под запретом коллективные и развлекательные мероприятия в них. Расстояние между столами – не менее двух метров, посадка за столом – не более четырех человек, за исключением членов одной семьи. В зале должно быть не более 30 посадочных мест. Доставку можно осуществлять с 8 часов утра до полуночи.

Постановление вступает в силу в 00.00 часов 13 февраля.

Напомним, 6 февраля область вышла из «красной» зоны по распространению коронавируса. Снижается ежесуточное число новых случаев инфицирования. За последние сутки коронавирус выявили у 61 человека. Из них 29 – в Петропавловске.