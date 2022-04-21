Карантинные меры ослабили в Шанхае и Сиане

СИАНЬ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ – Между тем, регулярные противоэпидемические меры в данных городах будут продолжаться, поскольку эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается серьезной и сложной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Ограничительные меры, введенные на фоне недавней вспышки эпидемии COVID-19, были отменены со вторника в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси на северо-западе Китая», - сообщил заместитель главы городского комитета по делам здравоохранения Чжан Бо.

По его словам, отмена этих мер последовала после того, как в городе семь дней подряд отсутствовали новые случаи локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во внебольничных условиях.

По состоянию на 18 апреля в Сиане был зарегистрирован в общей сложности 41 подтвержденный случай локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и 12 бессимптомных носителей коронавируса, заразившихся локально, на фоне недавнего всплеска случаев заболеваемости COVID-19 здесь, который начался 2 апреля.

В Шанхае сегодня было зафиксировано 7 новых летальных случаев от COVID-19. Как сообщает агентство «Синьхуа», распространение эпидемии в жилых микрорайонах удалось эффективно сдержать. В частности, в районах Цзиньшань и Чунмин было достигнуто динамичное сведение к нулю случаев заражения COVID-19 во внебольничных условиях.

По данным комитета по делам здравоохранения города, в Шанхае число подрайонов и поселков, в которых за сутки было выявлено более 100 новых случаев заболевания, сокращается в течение трех дней подряд.