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    22:36, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Карантинные меры ослабили в Шанхае и Сиане

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    СИАНЬ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ – Между тем, регулярные противоэпидемические меры в данных городах будут продолжаться, поскольку эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается серьезной и сложной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    «Ограничительные меры, введенные на фоне недавней вспышки эпидемии COVID-19, были отменены со вторника в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси на северо-западе Китая», - сообщил заместитель главы городского комитета по делам здравоохранения Чжан Бо.

    По его словам, отмена этих мер последовала после того, как в городе семь дней подряд отсутствовали новые случаи локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во внебольничных условиях.

    По состоянию на 18 апреля в Сиане был зарегистрирован в общей сложности 41 подтвержденный случай локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и 12 бессимптомных носителей коронавируса, заразившихся локально, на фоне недавнего всплеска случаев заболеваемости COVID-19 здесь, который начался 2 апреля.

    В Шанхае сегодня было зафиксировано 7 новых летальных случаев от COVID-19. Как сообщает агентство «Синьхуа», распространение эпидемии в жилых микрорайонах удалось эффективно сдержать. В частности, в районах Цзиньшань и Чунмин было достигнуто динамичное сведение к нулю случаев заражения COVID-19 во внебольничных условиях.

    По данным комитета по делам здравоохранения города, в Шанхае число подрайонов и поселков, в которых за сутки было выявлено более 100 новых случаев заболевания, сокращается в течение трех дней подряд.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Китай Мировые новости
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