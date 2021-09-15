РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:23, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Карантинные меры ослабили в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области» внесены изменения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановляю внести в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области» следующие изменения. Отменить запрет на проведение марафонов, спортивных мероприятий со зрителями. Социально-экономическим объектам, участвующих в проекте «Ashyq» - разрешить работать до 00:00»,- говорится в тексте постановления.

    Ранее сообщалось о том, что в Атырау закрывают инфекционный стационар.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!