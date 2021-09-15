Карантинные меры ослабили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области» внесены изменения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановляю внести в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области» следующие изменения. Отменить запрет на проведение марафонов, спортивных мероприятий со зрителями. Социально-экономическим объектам, участвующих в проекте «Ashyq» - разрешить работать до 00:00»,- говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось о том, что в Атырау закрывают инфекционный стационар.