Карантинные центры создают на базе санаториев в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев осмотрел, как идет подготовка мест для изоляции контактировавших лиц с заболевшими коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ознакомился, как идет подготовка мест для изоляции контактировавших с зараженными коронавирусом и прибывших к нам авиалиниями из стран, отнесенных к категории 1А. На сегодня в нее входят Франция, Иран, Италия, Испания, Германия. Это поможет уберечь других горожан от распространения вируса», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

Центры для 14-дневного карантина создаются на базе санаториев «Аккайын», «Казахстан», «Коктем» и общежития медуниверситета им. Асфендиярова. Еще в одном общежитии этого вуза размещены врачи и медперсонал, проживающий в пригороде и работающий в поликлиниках и больницах города.

«Главное оружие против распространения коронавируса — изоляция. Поэтому очаги поражения блокируются. Одним из них является дом по улице Гоголя. Поручил акимату Медеуского района обеспечить поддержание порядка, доставку продуктов для жителей, создать условия для медперсонала, санэпидемиологов и полицейских, задействованных в оцеплении», - отметил аким.