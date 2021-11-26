Карантиннные меры продлили в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области К. Турдиев внес изменения в постановление от 15 ноября. Об этом передает МИА «Казинформ».

В постановлении говорится о продлении карантинных мер в регионе до 4 декабря. Оно вступает в силу с 28 ноября 2021 года. Подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке