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    14:54, 26 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Карантиннные меры продлили в Восточном Казахстане

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области К. Турдиев внес изменения в постановление от 15 ноября. Об этом передает МИА «Казинформ».
    В постановлении говорится о продлении карантинных мер в регионе до 4 декабря. Оно вступает в силу с 28 ноября 2021 года. Подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке.
    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Восточно-Казахстанская область находится в «желтой» зоне.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область
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