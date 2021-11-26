14:54, 26 Ноябрь 2021 | GMT +6
Карантиннные меры продлили в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области К. Турдиев внес изменения в постановление от 15 ноября. Об этом передает МИА «Казинформ».
В постановлении говорится о продлении карантинных мер в регионе до 4 декабря. Оно вступает в силу с 28 ноября 2021 года. Подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке.Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Восточно-Казахстанская область находится в «желтой» зоне.