Карантин замедлил эмиграцию населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карантин замедлил эмиграцию населения РК: количество покинувших страну людей по итогам первого квартала сократилось на 12% за год. При этом количество прибывших в страну увеличилось на 34% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

За январь–март 2020 года страну покинули 7,3 тыс. человек — на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,4 тыс. человек). Основной причиной снижения численности покинувших страну людей являются карантинные меры, предпринятые в связи распространения вируса COVID-19. При этом количество прибывших в Казахстан за аналогичный период текущего года увеличилось на 34,4% и составило 4,3 тыс. человек.

Для справки: в целом за 2019 год из страны выбыло 45,2 тыс. человек, а прибыло в страну всего 12,3 тыс. человек.

За первые три месяца текущего года среди выбывшего из РК населения основную долю составили трудоспособные граждане в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста: 5,4 тыс. человек, или 72,9% от общей численности. Выбывших от 15 лет и младше было 1,7 тыс. человек, старше пенсионного возраста — 326 человек.

В региональном разрезе наибольшее количество покинувших страну проживало в Восточно-Казахстанской области: 1,2 тыс. человек, или 16,1% от общей численности выбывших. Тем временем из Костанайской области уехало 917 человек, или 12,5% от общего числа по стране, из Павлодарской — 857 выбывших.

В число регионов с наибольших количеством казахстанцев, покинувших страну, также вошли Карагандинская и Северо-Казахстанская области — 830 и 728 человек соответственно.

Наибольшее количество выбывших из страны уехало в Россию: 6,4 тыс. человек, или 86,6% от общего количества. В Германию уехали 456 человек, или 6,2%, тем временем численность выбывших в Узбекистан составила 115 человек, или 1,6% от общего количества по стране. В ТОП-5 стран также вошли США (106 человек) и Беларусь (51 человек).

В целом Казахстан покинули 4,3 тыс. специалистов старше 15 лет. Из них наибольшее число выбывших имело техническую специальность: 1,2 тыс. человек. Количество выбывших, имевших экономическую и педагогическую специальности, составило 704 и 353 человек соответственно.