Карантин выходного дня ввели на три недели в Украине

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Карантин выходного дня в Украине вводится в ближайшие выходные, 14-15 ноября, ориентировочно до 30 ноября. Соответствующее решение принято на заседании правительства 11 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что карантин выходного дня должен быть на выходных три недели подряд, то есть речь идет о завершении карантина выходного дня в конце ноября - начале декабря.

«Мы говорим о конце ноября - начале декабря», - сказал Степанов.

Предполагается, что в выходные дни с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, будет запрещено:

- деятельность заведений общественного питания - баров, ресторанов, кафе и т.п., возможна будет торговля навынос;

- торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности;

- работа субъектов хозяйствования в сфере бытового обслуживания.

Также в выходные не будут работать учреждения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия, кроме субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальних произведений, в частности кино- и видеосъемкой.

Также правительство запрещает работу и деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Будет разрешена работа продуктовых магазинов, учреждений по оказанию финансовых услуг, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, операторов почтовой связи, работа учреждений медицинской и ветеринарной практики, деятельность АЗС без зон питания и СТО.

Кроме этого, предусмотрено выделить отдельное время для приоритетного обслуживания с 10 до 12 часов граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью в органах местного самоуправления, на предприятиях, организациях и учреждениях сферы обслуживания.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный тест на COVID-19. Кроме того, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также получил положительный результат теста на коронавирус.



