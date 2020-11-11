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Карантин выходного дня ввели на три недели в Украине

11 Ноября 2020 23:19
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Карантин выходного дня ввели на три недели в Украине

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Карантин выходного дня в Украине вводится в ближайшие выходные, 14-15 ноября, ориентировочно до 30 ноября. Соответствующее решение принято на заседании правительства 11 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что карантин выходного дня должен быть на выходных три недели подряд, то есть речь идет о завершении карантина выходного дня в конце ноября - начале декабря.

«Мы говорим о конце ноября - начале декабря», - сказал Степанов.

Предполагается, что в выходные дни с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, будет запрещено:

- деятельность заведений общественного питания - баров, ресторанов, кафе и т.п., возможна будет торговля навынос;

- торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности;

- работа субъектов хозяйствования в сфере бытового обслуживания.

Также в выходные не будут работать учреждения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия, кроме субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальних произведений, в частности кино- и видеосъемкой.

Также правительство запрещает работу и деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Будет разрешена работа продуктовых магазинов, учреждений по оказанию финансовых услуг, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, операторов почтовой связи, работа учреждений медицинской и ветеринарной практики, деятельность АЗС без зон питания и СТО.

Кроме этого, предусмотрено выделить отдельное время для приоритетного обслуживания с 10 до 12 часов граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью в органах местного самоуправления, на предприятиях, организациях и учреждениях сферы обслуживания.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный тест на COVID-19. Кроме того, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также получил положительный результат теста на коронавирус.



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#Здравоохранение   #Украина  
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