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    05:25, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Карантин выходного дня нарушили на одном из рынков Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на запрет работы в выходные дни, 28 августа продолжал работу рынок «Барыс». Мониторинговая группа Алмалинского района Алматы в этот день около 13.30 выявила нарушения установленных карантинных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, что в Алматы действуют карантинные ограничения на работу заведений общепита (только на вынос), ТРЦ, рынков, салонов красоты и фитнес-центров в выходные дни.

    Теперь владельца рынка «Барыс» могут оштрафовать на весьма солидную сумму, материалы уже направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района.

    Стоит отметить, что на рынке не контролировался масочный режим, многие покупатели находились на территории торговых рядов без масок.

    Фото: Яндекс.Карты


    Теги:
    Коронавирус в РК Бизнес Алматы
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