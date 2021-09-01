Карантин выходного дня нарушили на одном из рынков Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на запрет работы в выходные дни, 28 августа продолжал работу рынок «Барыс». Мониторинговая группа Алмалинского района Алматы в этот день около 13.30 выявила нарушения установленных карантинных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что в Алматы действуют карантинные ограничения на работу заведений общепита (только на вынос), ТРЦ, рынков, салонов красоты и фитнес-центров в выходные дни.

Теперь владельца рынка «Барыс» могут оштрафовать на весьма солидную сумму, материалы уже направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района.

Стоит отметить, что на рынке не контролировался масочный режим, многие покупатели находились на территории торговых рядов без масок.

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