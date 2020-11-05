Карантин вводят в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Карантин вводят в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.
Оперативный штаб Костанайской области постановил:
С 9 ноября на 2 недели ввести карантин в г. Костанае с установлением блокпостов по периметру города, а также в районе автопереходов через государственную границу РК;
установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;
запретить въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, при их отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до 2 дней для обследования;
пассажирам авиасообщений, предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);
запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);
сократить объем и периодичность железнодорожных перевозок
ограничить передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 до 06:00;
разрешение работы общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 до 20.00.
Приостанавливается работа общественного транспорта в выходные и праздничные дни; деятельность религиозных объектов; деятельность объектов культуры, библиотек, музеев;
Разрешается деятельность о бъектов общественного питания в помещениях, с ограничением режима работы в будние дни с 08:00 до 21:00.
В воскресные, праздничные дни и после 21:00 - работа на вынос и доставку.
Салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи с режимом работы с 08:00 до 19:00. В воскресные дни - приостановить.
Фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, с режимом работы с 08:00 до 19:00. В выходные и праздничные дни приостановить работу.
Запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами РК
При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;
Запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме.
Перевод работы 80% сотрудников государственных органов, квазигосударственного сектора на дистанционный режим;
Ограничение передвижения такси с 21:00 до 06:00, с числом пассажиров не более 2 человек;
Приостановление деятельности театров, кинотеатров;
Ограничить режим работы с 10:00 до 20:00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов.
Ограничение режима работы продовольственных магазинов с 08:00 до 21:00;
Запретить работу термопарка;
В выходные и праздничные дни приостановить движение междугороднего общественного транспорта.
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