Карантин вводят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Карантин вводят в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.

Оперативный штаб Костанайской области постановил:

С 9 ноября на 2 недели ввести карантин в г. Костанае с установлением блокпостов по периметру города, а также в районе автопереходов через государственную границу РК;

установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;

запретить въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, при их отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до 2 дней для обследования;

пассажирам авиасообщений, предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

сократить объем и периодичность железнодорожных перевозок

ограничить передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 до 06:00;

разрешение работы общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 до 20.00.





Приостанавливается работа общественного транспорта в выходные и праздничные дни; деятельность религиозных объектов; деятельность объектов культуры, библиотек, музеев;





Разрешается деятельность о бъектов общественного питания в помещениях, с ограничением режима работы в будние дни с 08:00 до 21:00.

В воскресные, праздничные дни и после 21:00 - работа на вынос и доставку.

Салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи с режимом работы с 08:00 до 19:00. В воскресные дни - приостановить.

Фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, с режимом работы с 08:00 до 19:00. В выходные и праздничные дни приостановить работу.

Запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами РК

При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;

Запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме.

Перевод работы 80% сотрудников государственных органов, квазигосударственного сектора на дистанционный режим;

Ограничение передвижения такси с 21:00 до 06:00, с числом пассажиров не более 2 человек;

Приостановление деятельности театров, кинотеатров;

Ограничить режим работы с 10:00 до 20:00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов.

Ограничение режима работы продовольственных магазинов с 08:00 до 21:00;

Запретить работу термопарка;

В выходные и праздничные дни приостановить движение междугороднего общественного транспорта.







