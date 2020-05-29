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Карантин в ВКО продлен до 13 июня

29 Мая 2020 16:04
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Карантин в ВКО продлен до 13 июня

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане карантинные меры продлены до 13 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима области сообщили, что согласно 11 постановлению главного санитарного врача ВКО на территории области продлены ограничительные, в том числе карантинные мероприятия до 00:00 часов 13 июня. При этом для жителей Усть-Каменогорска сохраняется свободный выезд для семейного отдыха на рекреационные зоны. К слову, теперь выезд через блокпосты возможен с 18:00 пятницы до 21:00 воскресенья.

Кроме того, сохраняются автобусные сообщения внутри области. С 13 июня в случае если не изменится в худшую сторону ситуация с распространением коронавирусной инфекции разрешается приём отдыхающих в гостиницах, туристских базах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных учреждениях. Пока за исключением города Семей. Стоит подчеркнуть, что в связи с закрытием границ отдых в ВКО возможен только для граждан Республики Казахстан.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Коронавирус,
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Автор:

Орал Ерланулы

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