Карантин в ВКО продлен до 13 июня

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане карантинные меры продлены до 13 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима области сообщили, что согласно 11 постановлению главного санитарного врача ВКО на территории области продлены ограничительные, в том числе карантинные мероприятия до 00:00 часов 13 июня. При этом для жителей Усть-Каменогорска сохраняется свободный выезд для семейного отдыха на рекреационные зоны. К слову, теперь выезд через блокпосты возможен с 18:00 пятницы до 21:00 воскресенья.

Кроме того, сохраняются автобусные сообщения внутри области. С 13 июня в случае если не изменится в худшую сторону ситуация с распространением коронавирусной инфекции разрешается приём отдыхающих в гостиницах, туристских базах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных учреждениях. Пока за исключением города Семей. Стоит подчеркнуть, что в связи с закрытием границ отдых в ВКО возможен только для граждан Республики Казахстан.