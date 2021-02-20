Карантин в Шымкенте продлили до 8 марта

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление о продлении карантина и ограничительных мер на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Главным государственным санитарным врачом Шымкента принято очередное постановление «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент» от 19 февраля 2021 года №4.

«Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 22 февраля 2021 года до 00:00 часов 08 марта 2021 года», - сказано в тексте документа.

Согласно постановлению, снято ограничение с объектов общественного питания (кафе, рестораны, лаундж-бары, фудкорты, спорт-бары, бары, столовые, кофейни, кулинарии), которым раньше было разрешено работать до 23 часов.

Теперь время работы объектов общественного питания продлено до 24:00 часов в будние, выходные и праздничные дни с размещением столов до 50 посадочных мест.

Сохраняется запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей и ограничение передвижения по городу лиц старше 65 лет. Обязательным остается требование по ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 22 февраля 2021 года.

Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее сообщалось об изменениях в карантинном режиме по городу Талдыкорган. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 901 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Шымкенте зафиксировано 10 случаев заболевания инфекцией.