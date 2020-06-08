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вчера 20:34
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Карантин в Шымкенте продлен до 22 июня
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев продлил карантин и ограничительные меры на всей территории города до 22 июня, в связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекции 3,7 процента в течении 7 дней, передает МИА «Казинформ».
Жителям города, руководителям организаций и предприятий города Шымкент независимо от форм собственности до завершения карантина:
1) строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков, соблюдению социальной дистанции при посещении общественных мест, в том числе в городском общественном транспорте и объектов, деятельность которых разрешена. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой;
2) ограничить передвижение по городу без особой необходимости;
З) субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности, обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями.
З. Акиму города Шымкент, акимам районов города Шымкент, руководителям Управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, начальнику Департамента полиции города Шымкент, руководителям государственных и неправительственных организаций города Шымкент, субъектам предпринимательства:
1) не допускать в общественный транспорт пассажиров без масок;
2) обеспечить движение транспорта в городе с учетом пассажиропотока (час пик);
З) строго допускать перевозку пассажиров в общественном транспорте,
не превышая предусмотренных посадочных мест;
4) усилить в общественном транспорте санитарно-дезинфекционные работы;
5) ограничить время работы всех рынков (продовольственных, не продовольственных, строительных товаров, автозапчастей, автомобилей, скотного рынка) с 06.00 часов до 19.00 часов;
6) установить время работы для объектов общественного питания до 23.00 часов, строго соблюдать требования по расстановке столов и другие требования согласно приложению N217 к ГПТСВ РК N237-WBp,
7) организациям вне зависимости от форм собственности и субъектам предпринимательства усилить соблюдение карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований;
8) торгово-развлекательным центрам, комплексам и торговым домам не допускать возобновление работ кинотеатров, детских игровых площадок, ледовых площадок, батутов и фудкортов, находящихся на их территории.
4. Руководителям управлений здравоохранения и образования города Шымкент, начальнику Департамента полиции Шымкента:
1) обеспечить усиление соблюдения карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований на объектах здравоохранения и объектах образования, в том числе при проведении ЕНТ;
2) не допускать массового скопления людей на объектах и прилегающей территории.
5. Акиму города Шымкент, руководителям государственных органов и организаций, национальных компаний и офисов города Шымкент обеспечить переход работы не менее 50 0/0 сотрудников (при штатном расписании более 30 сотрудников) на дистанционную форму работы согласно приложению У22З к ГГГСВ РК У2З7-ПГВр.
6. Начальнику Департамента полиции города Шымкент, руководителю Департамента по черезвычайным ситуациям города Шымкент, акимам районов города Шымкент и руководителям
территориальных Управлений департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент:
1) принять меры по недопущению массового скопления людей в местах купания и отдыха;
2) принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий в частных домах и в других местах (арендованные помещения, площадки, дворы и другие).
7. Акимам районов города Шымкент, руководителям территориальных Управлений департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент и начальнику Департамента полиции города Шымкент усилить работы по:
1) обеспечению мониторингом объектов, возобновивших свою работу;
2) выявлению нарушений карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами.
8. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать через СТУШ и социальные сети.
9. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.
Отмечается, постановление вступает в силу с 8 июня 2020 года.
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