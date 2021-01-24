Карантин в Павлодарской области: опубликовано новое постановление санврача

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новое постановление об усилении карантинных мер на территории Павлодарской области принял главный санитарный врач региона Батырбек Алиев. Новый документ вступает в силу в полночь 25 января и действует до полуночи 8 февраля, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Новым постановлением главного санитарного врача Павлодарской области в регионе приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные автобусные, микроавтобусные пассажирские перевозки. Исключение составляет маршрут Аксу – Павлодар – Аксу, объединенный с маршрутом Павлодар – Аксу – Павлодар.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области уточнили, что для пассажиров поездов и самолетов изменений, связанных с постановлением, не будет.

В субботу и воскресенье запрещена работа непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов, баров. Разрешены лишь доставка и вынос. В будние дни объектам общепита разрешено работать с общей заполняемостью не более 30 мест внутри здания, с соблюдением социальной дистанции, расстановкой столов не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек.

По-прежнему запрещены коллективные, торжественные, семейные и другие массовые мероприятия, с режимом работы с 9:00 до 20:00, в режиме доставки/на вынос – с ограничением режима работы с 9:00 до 22:00.

Новое постановление также предписывает санитарную и дезинфекционную обработку всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов, организаций и других общественных мест.

Как прокомментировал на брифинге в региональной службе коммуникаций представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Гизат Абешев, эта вынужденная мера связана с ухудшением эпидситуации.

«На этой неделе прирост заболевших в регионе составил 6,1%, на прошлой он был 5,8%, то есть произошел резкий скачок. Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 226 новых случаев коронавируса, из них 172 с симптомами, 54 бессимптомных. Из заболевших – два школьника и два студента», - сообщил Гизат Абешев.

Он уточнил, что увеличение числа заболевших в том числе произошло за счет того, что некоторые павлодарцы во время новогодних праздников забыли про карантин.

«Две недели – это как раз инкубационный период, после которого выявляется вирус», – сказал Гизат Абешев.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Павлодарской области зафиксировано 226 случаев заболевания КВИ.