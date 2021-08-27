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Карантин в Нур-Султане смягчают с 28 августа

27 Августа 2021 22:52
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Карантин в Нур-Султане смягчают с 28 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановление о смягчении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан подписала и.о. главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева, передает МИА «Казинформ».

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Документом, в частности, предписывается с 28 августа текущего года разрешить работу:

- в выходные дни всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к настоящему постановлению - до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - до 02.00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. Требование к наличию «зеленого статуса» не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования;

- по субботам внутригородского общественного транспорта.

С 30 августа текущего года будет продлено время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - с 00:00 до 02:00.

Документом также предусмотрен переход на дистанционную форму работы не менее 80 % сотрудников государственных органов (организаций), национальных компаний,предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания.

Напомним, сегодня главным государственным санврачом Нур-Султана подписано новое постановление. Оно вступает в силу с 00:00 часов 28 августа 2021 года. Полностью с документом можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось о том, кому из не прошедших вакцинацию ограничат допуск на работу в Нур-Султане.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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