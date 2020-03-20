Карантин в Нур-Султане: какие документы нужно иметь при себе, въезжая в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника ДП Нур-Султана Айдос Рысбаев рассказал, как прошел первый день карантина в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый день карантина прошел спокойно; сотрудники полиции в течение 1-2 минут проводят проверку документов по электронной базе с помощью планшетов. Хотим выразить благодарность водителям и пассажирам автотранспорта, которые проявили терпение и понимание во время проверочных мерояприятий», - сказал Айдос Рысбаев на брифинге в Департаменте полиции.

Он напомнил, что 22 марта в 00.00 часов все въезды и выезды из столицы будут закрыты.

«Во избежание заторов и очередей рекомендуем гостям города и горожанам принять соответствующие меры заблаговременно. При себе в обязательном порядке должен быть документ, удостоверяющий Вашу личность для предъявления сотрудникам полиции на блок-постах», - отметил спикер.

«Как вам уже известно, при въезде в город выставлено 7 блок-постов, включая ближайшие поселки, такие как, Жибек жолы, Косшы, Караоткель, Талапкер и Коянды. Для грузового автотранспорта, следующего транзитом, предусмотрен проезд по объездной автодороге вокруг столицы», - добавил представитель ДП Нур-Султана.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.







