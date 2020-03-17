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Карантин в Нур-Султане и Алматы: кому можно будет заезжать в города

17 Марта 2020 19:34
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Карантин в Нур-Султане и Алматы: кому можно будет заезжать в города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о том, как именно будет ограничиваться въезд и выезд в Нур-Султан и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По периметру городов Нур-Султан и Алматы совместно с органами здравоохранения и Министерства обороны будут поставлены блогпосты для ограничения въезда и выезда транспортных средств и передвижения граждан. Исключение составят лица, въезжающие в город, имеющие соответствующую регистрацию в Нур-Султан и Алматы, а также отдельные лица, необходимые для обеспечения жизнедеятельности городов. Список будет определяться акиматами», - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, запрет не коснется транспорта, который завозит товары народного потребления. Министр пояснил, что вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и сохранения здоровья.

Также министр предупредил об ответственности за распространение фейковой информации. Он просит граждан проявить понимание во время карантина.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Транспорт, Коронавирус,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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