Карантин в Китае создает риск спросу на нефть

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть начали неделю со снижения в понедельник, так как карантин из-за коронавируса COVID-19 в Китае ухудшил перспективы спроса. В добавок страны-члены Международного энергетического агентства (МАЭ) и США намерены выпустить на рынок миллионы баррелей нефти, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на investing.com.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4,04% до 94,29 доллара за баррель, в то время как на лондонской Межконтинентальной бирже (NYSE:ICE) Brent подешевела на 4,2% до 98,49 доллара за баррель.

Карантин в Китае негативно сказался на туристической активности во второй по величине экономике мира, поставив под удар авиатопливо и более широкий спрос на нефть.

Так, в мегаполисе Шанхае воздушное сообщение сократилось до 10% от обычного уровня. Многие рейсы на дальние расстояния также были отменены по всей стране.

Консалтинговая фирма FGE прогнозирует влияние снижения спроса на транспорт в диапазоне от 1,2 млн до 1,3 млн баррелей в день в общей сложности, при этом спрос на авиатопливо составляет половину этого показателя.

Однако позже власти Шанхая заявили, что в понедельник начнут ослаблять карантин в некоторых районах. Эта новость появилась даже после того, как финансовый центр Китая сообщил в воскресенье о более чем 25 000 новых случаях заболевания COVID-19.

Отметим, что удар по спросу на нефть наносится в то время, когда ожидается, что избыточное предложение начнет действовать и окажет дальнейшее давление на цены на нефть. Страны-члены МАЭ на прошлой неделе договорились выпустить 60 миллионов баррелей в течение следующих шести месяцев, ослабив опасения по поводу дефицита предложения.