Карантин в Китае оставляет жителей без продовольствия и предметов первой необходимости

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Жители Китая, находящиеся в карантине из-за коронавируса, жалуются на нехватку продовольствия и предметов первой необходимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Десяткам миллионов людей в 30 регионах было приказано оставаться дома в условиях частичной или полной изоляции.

Власти прилагают все усилия, чтобы сдержать вспышки заболеваемости в преддверии съезда Коммунистической партии в октябре.

Политика Китая по борьбе с коронавирусом требует строгой изоляции - даже если сообщается всего о нескольких случаях заболевания. В понедельник в Китае было зарегистрировано 949 новых заражений.

Эта политика вызвала общественное недовольство со стороны граждан, а также была обвинена в сдерживании экономического роста страны.

21 миллиону человек в Чэнду, столице провинции Сычуань, было запрещено въезжать в город или покидать его, и только жителям, которые могут предъявить отрицательный тест на коронавирус, разрешается покупать предметы первой необходимости.

В юго-западной провинции Гуйчжоу власти без предупреждения закрыли район в городе Гуйян, в результате чего 500 тыс. жителей оказались дома без какой-либо возможности подготовиться к карантину.

В Синьцзяне из-за многонедельного карантина в Или-Казахском автономном округе отчаявшиеся жители обратились за помощью в социальных сетях. В городе Инин был широко распространен общий онлайн-документ с более чем 300 срочными запросами на продукты питания, лекарства и гигиенические товары.

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Китае официально зарегистрировано менее 15 тыс. смертей.