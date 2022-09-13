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    12:25, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Карантин в Китае оставляет жителей без продовольствия и предметов первой необходимости

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Жители Китая, находящиеся в карантине из-за коронавируса, жалуются на нехватку продовольствия и предметов первой необходимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Десяткам миллионов людей в 30 регионах было приказано оставаться дома в условиях частичной или полной изоляции.

    Власти прилагают все усилия, чтобы сдержать вспышки заболеваемости в преддверии съезда Коммунистической партии в октябре.

    Политика Китая по борьбе с коронавирусом требует строгой изоляции - даже если сообщается всего о нескольких случаях заболевания. В понедельник в Китае было зарегистрировано 949 новых заражений.

    Эта политика вызвала общественное недовольство со стороны граждан, а также была обвинена в сдерживании экономического роста страны.

    21 миллиону человек в Чэнду, столице провинции Сычуань, было запрещено въезжать в город или покидать его, и только жителям, которые могут предъявить отрицательный тест на коронавирус, разрешается покупать предметы первой необходимости.

    В юго-западной провинции Гуйчжоу власти без предупреждения закрыли район в городе Гуйян, в результате чего 500 тыс. жителей оказались дома без какой-либо возможности подготовиться к карантину.

    В Синьцзяне из-за многонедельного карантина в Или-Казахском автономном округе отчаявшиеся жители обратились за помощью в социальных сетях. В городе Инин был широко распространен общий онлайн-документ с более чем 300 срочными запросами на продукты питания, лекарства и гигиенические товары.

    По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Китае официально зарегистрировано менее 15 тыс. смертей.

    Теги:
    Коронавирус в РК Китай Мировые новости
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