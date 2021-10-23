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    18:49, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Карантин в Байконуре продлили до середины ноября

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На заседании оперативного штаба по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура было принято решение о продлении карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Оперативный штаб обсудил вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции не только на территории города Байконура, но и прилегающих поселков Тюратам и Акай, ходе вакцинации населения и целесообразности введения дополнительных ограничительных мер.

    По итогам заседания глава администрации города Константин Бусыгин подписал постановление о продлении карантина по коронавирусной инфекции на территории города Байконура до 24 часов 00 минут 14 ноября 2021 года.

    Согласно официальной информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, с начала пандемии на 21 октября 2021 года в городе Байконуре зарегистрировано 2786 случаев заболевания коронавирусом, за прошедшие две недели рост составил 143 новых случая. 28 человек находится на лечении в инфекционном стационаре. К счастью, удалось остановить рост смертности. В период с 8 по 21 октября зафиксирован один летальный исход, что в итоге с начала пандемии составляет 123 умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19.

    На территории города сохраняются действующие ограничительные меры, а также некоторое смягчение карантина, введенное с 9 октября 2021 года.



    Теги:
    Коронавирус в РК Байконур Кызылординская область
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