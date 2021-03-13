Карантин в Байконуре продлен, но часть ограничений снята

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Карантин по коронавирусу на территории города Байконура продлен еще на две недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оперативный штаб сообщил, что постановлением главы администрации города режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконура и ограничительные мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции продлены до 24 часов 00 минут 28 марта 2021 года.

В документе также отмечено, что отменяется или ослабляется ряд ограничений. Открывается проезд пассажирского, легкового транспорта и проход людей через контрольно-проверочный пункт № 3, снимаются ограничения по соблюдению домашнего режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, разрешается проведение спортивных и культурных мероприятий на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метров.

Некоторые ограничительные меры продолжают действовать. По-прежнему запрещено проведение массовых семейных, памятных мероприятий и корпоративов.

Снятие или ослабление ограничений стало возможным в связи с тем, что большинство жителей города и предпринимателей сознательно относятся к выполнению ограничений, позитивный вклад вносит и массовая вакцинация жителей города, отмечается в сообщении.

По информации регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на территории города Байконура на 12 марта 2021 года зарегистрировано 1259 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Сегодня на лечении в инфекционном стационаре города находится 6 человек. Количество лиц, выписанных из инфекционного стационара с 01.06.2020 по 12.03.2021 – 576 человек, умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 за этот период – 71 человек.