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    22:28, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Карантин в Байконуре продлен до середины мая

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Байконуре принято решение о продлении режима ограничительных по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, решением городского оперативного штаба карантин на территории города Байконура планировался до 10 мая, сегодня было принято решение о продлении еще на неделю, до 17 мая 2021 года.

    По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 30 апреля в городе Байконуре с начала пандемии зарегистрировано 1315 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю заболело всего пять байконурцев, летальных случаев нет.

    Все действующие ограничительные мероприятия сохраняются, говорится в сообщении оперативного штаба.

    На Байконуре полным ходом идет массовая вакцинация. Сотрудники российских предприятий, дислоцирующихся на космическом комплексе «Байконур», в основном привиты. Сегодня первую прививку вакцины «Спутник V» получили сотрудники казахстанско-российского предприятия «Байтерек».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Байконур Кызылординская область Главная
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