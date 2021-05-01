Карантин в Байконуре продлен до середины мая

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Байконуре принято решение о продлении режима ограничительных по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, решением городского оперативного штаба карантин на территории города Байконура планировался до 10 мая, сегодня было принято решение о продлении еще на неделю, до 17 мая 2021 года.

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 30 апреля в городе Байконуре с начала пандемии зарегистрировано 1315 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю заболело всего пять байконурцев, летальных случаев нет.

Все действующие ограничительные мероприятия сохраняются, говорится в сообщении оперативного штаба.

На Байконуре полным ходом идет массовая вакцинация. Сотрудники российских предприятий, дислоцирующихся на космическом комплексе «Байконур», в основном привиты. Сегодня первую прививку вакцины «Спутник V» получили сотрудники казахстанско-российского предприятия «Байтерек».