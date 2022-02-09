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Карантин в Байконуре продлен до конца зимы, но ограничения смягчаются

9 Февраля 2022 13:32
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Карантин в Байконуре продлен до конца зимы, но ограничения смягчаются

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – С 9 февраля 2022 года в городе Байконуре поэтапно снимаются действующие ограничительные мероприятия в связи с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» глава администрации города Константин Бусыгин своим постановлением продлил режим по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории Байконура до 24 часов 00 минут 27 февраля 2022 года. В то же время этим же постановлением с 9 февраля производится поэтапное снятие действующих ограничительных мероприятий.

С сегодняшнего дня разрешается образовательный процесс для 1-х – 5-х классов общеобразовательных организаций в очной форме, также разрешена в очной форме деятельность организаций дополнительного образования и субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих образовательные услуги.

Снимаются ограничения по времени работы для организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания.

С 14 февраля деятельность дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных организаций переводится в штатный режим.

С 18 февраля организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги общественного питания, разрешено заполнять помещения до 70% от общего количества посадочных мест, можно будет проводить корпоративные мероприятия с числом участников до 100 человек,

Проведение торжественных, зрелищных, досуговых, культурных и спортивных мероприятий с очным присутствием граждан разрешено с ограничением по заполняемости залов.

Между тем, ситуация по заболеванию коронавирусом в Байконуре остается сложной. Как сообщалось, 28 января 2022 года на территории Байконура было зарегистрировано 3 566 заболевших, 8 февраля эта цифра увеличилась до 3732, то есть прибавилось 166 новых случаев. Два человека не справились с болезнью, и общее число умерших от коронавируса в Байконуре составляет на сегодняшний день 148 человек.

Специалисты надеются, что пик заболеваний коронавирусом в Байконуре, о котором в своем прогнозе говорил руководитель Регионального управления комплекса «Байконур» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, главный государственный санитарный врач комплекса «Байконур» Андрей Попов, прошел. Число больных, находящихся в инфекционном стационаре Байконура стало уменьшаться. Сегодня там лечатся 30 человек.

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#Кызылординская область   #Байконур   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Сара Кабикызы

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