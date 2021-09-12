Карантин в Байконуре продлен до конца сентября

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Постановлением главы администрации города Байконур режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции продлен до 27 сентября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации оперативного штаба города, с 13 сентября 2021 года разрешается функционирование закрытых залов общественного питания с заполняемостью не более 50% от общего количества посадочных мест, с расстоянием между столами не менее 1,5 метров и размещением (рассадкой) посетителей не более 4 человек за столом (за исключением членов одной семьи).

Снимаются ограничения на проведение торжественных, зрелищных, досуговых, культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе.

Разрешаются экскурсионные выезды организованных групп лиц в возрасте старше 18 лет на космодром «Байконур», нацеленные на просмотр запусков ракет-носителей и космических аппаратов.

Разрешается посещение детьми занятий физической культурой и спортом в закрытых спортивных объектах, в том числе бассейнах, с тренерским составом организованными группами и с обязательным условием разобщения групп детей и взрослых по времени проведения тренировок.

Перечень медицинских документов, один из которых предоставляется для получения пропусков лицами, въезжающими в город для поступления в учебные заведения, организации похорон, ухода за родственниками по болезни, в случаях, не терпящих отлагательств и командированных лиц, в том числе в обособленные структурные подразделения предприятий ракетно-космической промышленности и временно пребывающих в гостиницах космодрома «Байконур», дополняется документом, подтверждающим отрицательный результат лабораторного исследования биологического материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сданного не ранее чем за 72 часа на момент въезда в город Байконур.

Деятельность дошкольных образовательных учреждений будет осуществляться в штатном режиме.

Тем не менее, ситуация с коронавирусной инфекцией в Байконуре остается сложной. Согласно официальной информации, на 10 сентября 2021 года в городе Байконур зарегистрировано 2395 случаев заболеваний.

По сравнению с данными двухнедельной давности (27 августа), когда был зафиксирован абсолютный антирекорд с начала пандемии, эпидситуация стабилизируется. Рост заболевших за прошедшие 14 дней составил 172 человека. За этот период зафиксировано 8 новых летальных случаев, итого с начала пандемии умерло 114 байконурцев. Сейчас на лечении в инфекционном стационаре находится 43 человека.

Оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконур рекомендует жителям города продолжать вакцинацию и отказаться от посещения общественных мест для досуга без острой необходимости.