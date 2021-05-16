Карантин в Байконуре продлен до 31 мая 2021 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Карантинные меры по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура постановлением главы администрации города Байконура продлен до 24 часов 00 минут 30 мая 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление подписано главой администрации в соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур».

За прошедшие две недели коронавирусной инфекцией в городе Байконуре заразились 19 человек. Согласно статистике регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 14 мая 2021 года (всего с начала пандемии) зарегистрировано 1334 случаев заболеваний коронавирусом. На лечении в инфекционном стационаре в данное время находится 8 человек. За прошедшие две недели есть один летальный исход.

«Все действующие ограничительные мероприятия сохраняются», - отмечается в сообщении оперативного штаба, который настоятельно рекомендует жителям города сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Администрация города Байконура призывает граждан соблюдать масочный режим при нахождении в местах массового скопления людей, на транспорте, при посещении объектов торговли, организаций и учреждений.

Ранее карантин продлевался до 17 мая.