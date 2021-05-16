Карантин в Байконуре продлен до 31 мая 2021 года
Соответствующее постановление подписано главой администрации в соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур».
За прошедшие две недели коронавирусной инфекцией в городе Байконуре заразились 19 человек. Согласно статистике регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 14 мая 2021 года (всего с начала пандемии) зарегистрировано 1334 случаев заболеваний коронавирусом. На лечении в инфекционном стационаре в данное время находится 8 человек. За прошедшие две недели есть один летальный исход.
«Все действующие ограничительные мероприятия сохраняются», - отмечается в сообщении оперативного штаба, который настоятельно рекомендует жителям города сделать прививку от коронавирусной инфекции.
Администрация города Байконура призывает граждан соблюдать масочный режим при нахождении в местах массового скопления людей, на транспорте, при посещении объектов торговли, организаций и учреждений.
Ранее карантин продлевался до 17 мая.