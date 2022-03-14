Карантин в Байконуре продлен до 28 марта

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Режим карантина из-за коронавируса на территории города Байконура продлен до конца марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур», постановлением главы администрации города Байконура ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции продлены до 24 часов 00 минут 27 марта 2022 года.

Как сообщалось ранее, с 25 февраля 2022 года рост заболеваний коронавирусом на Байконуре резко пошел на спад, но карантинные меры были продлены до 14 марта 2022 года.

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, с начала пандемии в марте 2020 года и по 11 марта 2022 года в городе Байконуре зафиксировано 3787 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно официальной статистике, за последние почти три недели заболел всего один человек, число летальных исходов осталось на прежнем уровне - 150 человек.

В новом постановлении о продлении карантина также говорится о снятии некоторых ограничений. Это касается проведения массовых семейных и памятных мероприятий, заполняемости залов при проведении корпоративных мероприятий в организациях, оказывающих услуги общественного питания, кинотеатров, киноконцертных и зрительных залов спортивных объектов. Сняты рекомендации для руководителей городских предприятий, учреждений и организаций о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Остальные ограничительные мероприятия на территории Байконура продолжают действовать.