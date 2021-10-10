Карантин в Байконуре продлен до 25 октября

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В соответствии с предписаниями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» карантин на территории города Байконур продлен до 24 часов 00 минут 24 октября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В то же время постановлением главы администрации города введен ряд послаблений в действующие ограничительные мероприятия. В частности, разрешено посещать закрытые спортивные объекты (в том числе бассейны) при наличии справки о наличии антител иммуноглобулина класса G.

Выдача гостевых и разовых пропусков, оформляемых по приглашению жителей города Байконура, осуществляется исключительно по предоставлению медицинских документов, подтверждающих факт вакцинации против коронавирусной инфекции или отсутствия заболевания на момент въезда на территорию города.

Лицам, не достигшим 18 лет, разрешается свободное посещение спортивных объектов (в том числе бассейнов) для занятий физической культурой и спортом.

Остальные действующие ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией, сохраняются, говорится в новом постановлении главы городской администрации.

Согласно официальной информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, с начала пандемии на 8 октября 2021 года в городе Байконур зарегистрировано 2643 заболевших коронавирусом. Рост случаев в период с 27 августа по 7 октября 2021 года составил 420 человек. За эти прошедшие 40 дней зафиксировано 16 новых летальных случаев. Всего с подтвержденным диагнозом COVID-19 зафиксировано 122 умерших.

В данное время на лечении в инфекционном стационаре города Байконура находится 29 человек.



